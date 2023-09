Globo inova ao apresentar elenco de ‘Elas por Elas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coletiva de imprensa que marcou o lançamento da nova novela das 6, Elas por Elas, foi de um jeito diferente. Nesta quinta-feira, 14, elenco e jornalistas se reuniram nos Estúdios Globo, no Rio, para assistirem ao clipe da trama. Mas antes da exibição, as atrizes protagonistas encenaram uma apresentação, como em um teatro, cada uma com um texto de monólogo por dois minutos. Deborah Secco, Karine Teles, Thalita Carauta, Isabel Teixeira, Mariana Santos, Késia Estácio e Maria Clara Spinelli – com figurinos de suas personagens – além de Lázaro Ramos, que faz o Mário Fofoca, expuseram trechos de suas tramas. Escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, a novela estreia no dia 25. Assista ao vídeo exclusivo da coluna, em que Deborah Secco interpreta Lara.

