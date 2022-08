Globo escala quatro jornalistas mulheres para o ‘A Central das Eleições’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As jornalistas Andréia Sadi, Natuza Nery, Flavia Oliveira e Julia Duailibi participaram, nesta segunda-feira, 8, da apresentação da nova identidade visual da GloboNews para o mercado em evento realizado no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Com um tom de vermelho mais claro, a nova marca também passará por mudanças na tipografia. A palavra news da logomarca ganhará letras minúsculas e uma fonte arredondada, para ficar próxima de outros canais e produtos da Globo. Outra novidade é que a cor amarela passa a ser incluída nas tarjas informativas. A nova identidade visual entra no ar na próxima segunda-feira, 15. “É pela democracia que estamos aqui e para ela que estamos trabalhando de forma árdua, principalmente neste ano decisivo”, diz Natuza Nery à coluna. As jornalistas da foto fazem parte do grupo de comentaristas que vão se revezar no quadro A Central das Eleições, que começa no dia 15 de agosto, dentro do Edição das 18h e do Jornal das Dez, da GloboNews.