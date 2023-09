Gisele Bündchen quebra o silêncio e se emociona ao falar do ex

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen falou sobre o divórcio com Tom Brady e outros momentos difíceis de sua vida em uma entrevista dada ao programa Sunday Morning, da rede americana CBS, neste domingo, 24. Ao quebrar o silêncio sobre o fim de seu casamento de 13 anos, a modelo afirmou que não se arrepende de nada. Mas transpareceu que não guarda mágoas do ex.

“Se você me perguntasse: ‘você mudaria algo na sua vida?’. Eu não mudaria absolutamente nada. [Me divorciar] não foi o que sonhei, o que eu esperava. Meus pais estão casados ​​há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas eu acho que você tem que aceitar. Às vezes, você cresce junto, às vezes, você se distancia (…). Ele é o pai dos meus filhos. Então eu sempre desejo o melhor para ele. Eu sou muito grata dele ter me dado filhos maravilhosos”, disse a modelo, com os olhos marejados, se referindo a Benjamin, 13 anos, e Vivian, 10.

Além da separação, Gisele relembrou as crises de ansiedade e ataques de pânico no auge da carreira. “Todo mundo que me olhava de fora, pensava que eu tinha tudo. Mas eu estava vivendo essa vida que estava me matando. Bebendo frapuccinos mocha no café da manhã com três cigarros e bebendo uma garrafa de vinho à noite para me acalmar de todo o café que tomava. Não estava dormindo, só viajando e trabalhando. Como se tivesse queimado minhas glândulas suprarrenais e meu sistema nervoso não aguentasse mais”.