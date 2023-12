Geraldo Vandré é homenageado no encerramento do Fest Aruanda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O encerramento do 18ª edição do Fest Aruanda, na noite desta quarta-feira, 6, em João Pessoa (PB), foi marcado pela premiação de filmes que vêm fazendo trajetória em outros festivais e pela exibição de Vandré no Exílio, documentário (na verdade, um compilado musical sonolento) de 26 minutos do ano de 1970, com a presença do compositor Geraldo Vandré, de 88 anos, seguido do longa-metragem Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos. Vandré, aliás, quase entrou mudo e saiu calado. Os destaques foram o longa Levante, de Lillah Halla, que ganhou o prêmio do Troféu Aruanda na categoria de melhor longa-metragem nacional e o belíssimo Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges, que venceu na categoria longa-metragem na mostra Sob o Céu Nordestino. Este último também levou o principal prêmio do festival de São Miguel do Gostoso (RN), que acabara dias antes. Um filme que traz consigo um resgate de cinema do Brasil profundo, da árida estética nordestina repleta de poesia num grau de nostalgia e inocência ou, outras palavras, um filmaço.

Confira a lista dos vencedores:

MOSTRA NACIONAL

Longas

Melhor Roteiro – Maria Elena Morán e Lillah Halla por Levante

Melhor Som: – Waldir Xavier por Levante

Melhor Trilha Sonora – Pedro Serrano, André Nammur e Mariano Alvarez por Saudosa Maloca

Melhor Montagem – Willem Dias e Lucas H. Rossi dos Santos por Othelo, o Grande

Melhor Figurino – Nicole Dravieux, Nina Maria, por Levante

Melhor Direção de Arte – Claudia Terçarolli por Saudosa Maloca

Melhor Fotografia – Julia Zakia e Dafb por Citrotoxic

Melhor Ator Coadjuvante – Gustavo Luz por Ana

Melhor Atriz Coadjuvante – Loro Bardot por Levante

Melhor Ator – Paulo Miklos por Saudosa Maloca

Melhor Atriz – Ayomi Domenica por Levante

Melhor Direção – Pedro Serrano por Saudosa Maloca

Prêmio Especial do Júri – Ana, de Marcus Faustini

Menção Honrosa pela homenagem a um dos maiores atores do Brasil, GRANDE OTHELO, por Othelo, o Grande, de Lucas H. Rossi dos Santos

Melhor Longa Nacional – Levante, de Lillah Halla

MOSTRA NACIONAL

Curtas

Melhor Roteiro – Fernando Abreu por Alvará

Melhor Som – Bruno Alves e Ester Rosendo por Pulmão de Pedra

Melhor Trilha Sonora – Paulo Ró e Ronald Claver por Alvará

Melhor Montagem – Erê Morais Teixeira por Alvará

Melhor Figurino – Anita Blumenschein por Feira de Ladra

Melhor Direção de Arte – Carlos Mosca por O Brilho Cega

Melhor Fotografia – Rodolpho de Barros por Pulmão de Pedra

Melhor Ator – Joãozinho por Pulmão de Pedra

Melhor Atriz – Helena Varvaki por O Presente

Melhor Direção – Fernando de Abreu por Alvará

Prêmio especial do Júri – Vão das Almas, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape

Menção Honrosa pela presença em cena de VERA VALDEZ em Feira da Ladra, de Diego Migliorini

Melhor Curta Nacional – Pulmão de Pedra, de Torquato Joel

Mostra Nacional JÚRI POPULAR

Longa: Peréio, Eu Te Odeio, de Tasso Dourado e Allan Sieber

Curta: Pulmão de Pedra, de Torquato Joel

Mostra Sob o Céu Nordestino:

Longas

Melhor Roteiro: Haroldo Borges e Paula Gomes por Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Melhor Som: Lucas Caminha, Riccardo Spagnol e Gianluca Gasparrini por Sem Coração

Melhor Edição- Tiago Therrien e Wolney Oliveira Memórias da Chuva

Melhor Trilha sonora – Tratenwald por Sem Coração

Melhor direção de arte- Thales Junqueira, por Sem Coração

Melhor Figurino- Preta Marques por Sem Coração

Melhor Fotografia- Evgenia Alexandrova por Sem Coração

Melhor Ator- Bruno Jefferson por Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Melhor Ator Coadjuvante- Ronnaldy Gomes por Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Melhor Atriz – Edna Maria por Cervejas no Escuro

Melhor Atriz Coadjuvante- Wilma Macedo, por Saudade Fez Morada Aqui Dentro

Melhor Direção- Nara Normande e Tião, por Sem Coração

Troféu Aruanda/Cagepa Melhor Longa Sob o Céu Nordestino – Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges

Curtas

Melhor Roteiro- Valtyennya Pires, por Céu

Melhor Som- Jonas Tadeu, por O Orgulho Não é Junino

Melhor Edição- Gabriel Heitor Alves, por Céu

Melhor Trilha: O Orgulho Não é Junino, de Dimas Carvalho

Melhor Direção de Arte- Cristall Hannah e Ingsson Vasconcelos por

Pantera dos Olhos Dormentes

Melhor Figurino- Jaime Guimarães por Abrição de Portas

Melhor Fotografia- Óscar Araújo, por O Orgulho Não é Junino

Melhor Ator- Alex Castro (Xuxa) por O Orgulho Não é Junino

Melhor Atriz- Agatha Gabriella, por O Orgulho Não é Junino

Melhor Direção- Jaime Guimarães, por Abrição de Portas

Troféu Aruanda Rodrigo Rocha/Cagepa de Melhor Curta Paraibano: Céu, de Valtyennya Pires

Mostra Sob o Céu Nordestino JÚRI POPULAR:

Longa: Memórias da chuva, de Wolney Oliveira

Curta: Pantera dos Olhos Dormentes, de Cristall Hannah e Ingsson Vasconcelos

Prêmio ABRACCINE

Longa: Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges

Curta: Céu, de Valtyennia Pires

MOSTRA UNIVERSITÁRIA E INDEPENDENTE

TV Universitária

DOCUMENTÁRIO: O Marco do Cariri, de Niutildes Batista Pereira

REPORTAGEM: Licenciatura em Física – Caraúbas, de Passos Júnior

PROGRAMAS DE TV: Singular, de Charlotte Cruz, Dinorá Melo e João Paulo Magalhães

INTERPROGRAMA: SEM VENCEDOR

TCC: Auto dos Orixás, de Cleyton Ferrer

MENÇÃO HONROSA: Parahyba vanguarda, de Matheus Melo, pela relevância do tema: para Negro espírito, de Andryelle Araújo, pela qualidade técnica

CALEIDOSCOPIO universitário: Afro da pele, de Andrews Lucena e Will Rocha

MENÇÃO HONROSA: Arlinda, de Jonny Herbert, pela qualidade técnica e importância do tema

MOSTRA LUSÓFONA

Melhor Filme: Rodrigo Pedras [Cliché]

Melhor Diretor: Diogo Bento [Esqueci-me que tinha medo]

Melhor Roteiro: Kelton Smith [Strawberry Shake]

Melhor Fotografia: Rodrigo Pedras [Filhas da Pátria]

Melhor Ator: Ursel Tilk [Strawberry Shake]

Melhor Atriz: Isabél Zuaa [Rumo ao nada]

Melhor trilha sonora: Rodrigo Bórgia e Ivan Bértolo [Esqueci-me que tinha

medo]

Prêmio Especial: Catarina Almeida [Filhas da Pátria]