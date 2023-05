Flip anuncia data da edição de 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Flip – Festa Literária Internacional de Paraty confirmou as datas da edição de 2023: será celebrada de 22 a 26 de novembro – e não em setembro como se cogitou anteriormente. Em 2022, a volta da festa ao presencial, depois de duas edições virtuais, foi recebida com entusiasmo pelo público, que lotou os auditórios do Programa Principal. Entre os nomes mais aguardados estava o da francesa Annie Ernaux, vencedora do Prêmio Nobel de 2022.

“Sabemos que existe uma expectativa de que a Festa retorne a ocupar as férias de inverno, época que era tida como baixa temporada pelos moradores de Paraty, razão pela qual fixamos esse período desde a nossa primeira experiência”, diz Mauro Munhoz, diretor artístico da Festa. “Com a normalização das regras para o fomento cultural e outras políticas públicas para o setor, temos a perspectiva de retomar um plano plurianual para trabalhar nas edições subsequentes e atender a essa demanda”, complementa.

Continua após a publicidade

Siga