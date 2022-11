Filho galã de Lula publica registro raro com família reunida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filho caçula do presidente eleito Lula (PT), Luís Claudio Lula da Silva, publicou um registro da família reunida nas redes sociais nesta sexta-feira, 4. O caçula de 37 anos foi recentemente elogiado ao comemorar a vitória do pai nas eleições. Em seu Instagram, Luís Claudio interagiu com os seguidores e respondeu a alguns elogios dos eleitores do pai. Em determinado momento, um anônimo dispensou uma pergunta para aplaudir a família: “Nenhuma pergunta, só agradecer. A gente deve muito à militância e dedicação da família de vocês”. Ele, então, publicou uma foto antiga dos familiares reunidos para responder o elogio. Lula aparece no meio do registro, segurando o brasão do time do Corinthians. “Nós que temos que agradecer! Sem vocês toda a coisa ia ser muito mais difícil!”, respondeu ele.