Quem é o filho galã de Lula que anda seduzindo nas redes sociais

Filho mais novo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Claudio Lula da Silva, de 37 anos, chamou atenção ao postar foto com o pai neste domingo, 30. Nas redes sociais, o caçula do próximo presidente recebeu elogios nos comentários ao postar foto em comemoração à vitória das eleições. Com barba grande e um boné vermelho, ele foi elogiado pela beleza e se tornou “cobiçado”. Luís Claudio é filho de Lula com Marisa Letícia, que morreu em 2017 vítima de um AVC. É formado em educação física e atua na área de marketing esportivo. Já trabalhou como preparador físico em times de futebol, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E tem duas empresas, ambas ligadas ao esporte.