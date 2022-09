Filha de Mano Brown e ator da Globo denunciam racismo no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após repercussão de vídeo que circula na internet insinuar que casal de atores estava arrumando encrenca no Rock in Rio, Danilo Mesquita e Domenica Dias, filha do cantor e compositor Mano Brown, vieram a público explicar o que se passou enquanto assistiam a show no Palco Sunset, no último final de semana.

Segundo a jovem, ela foi vítima de ataques racistas proferidos por um “casal visivelmente alterado”. Uma mulher a teria agredido verbalmente. “O homem que a acompanhava, covardemente, deu um soco no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão e fui atingida no olho. Em seguida, o casal, covardemente, sumiu no meio da multidão”, relatou Domenica.