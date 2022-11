Fiel a Bolsonaro, Clarissa Garotinho vê filho estrear na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mesmo sendo uma novela sofrida (no sentido “osso duro de roer”), Clarissa Garotinho (União Brasil), filha do ex-governador Antony Garotinho, tem um bom motivo para não perder os capítulos de Travessia. É que seu filho Vicente Alvite, de 6 anos, interpreta filho do casal protagonista da trama, formado por Lucy Alves e Chay Suede. O ator mirim é fruto da relação da deputada federal com o empresário Marcos Alvite. Vicente é contratado de uma agência de talentos mirins e faz sua estreia na TV Globo. Clarissa foi candidata ao senado pelo Rio nesta eleição, mas amargou a quarta posição, atrás de Romário (PL), Alessandro Molon (PSB) e Daniel Silveira (PTB). Fiel apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), a herdeira do clã Garotinho só não divulga por aí que seu filho está na emissora que seu grupo político tem verdadeira ojeriza. Xii…