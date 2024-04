Fabricante detalha luxuosa casa flutuante: ‘Não tem IPTU nem IPVA’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Imagine uma casa, que parte de um valor inicial de 980 mil reais, com 74 metros quadrados, dois quartos, cozinha, varanda e terraço. E já vem toda equipada – com máquina de lavar roupa, placa solar, geladeira, fogão, micro-ondas, ar-condicionado em todos os ambientes.

Poderia ser uma casa de médio padrão em algum centro urbano do país se não fosse um detalhe: ela é flutuante. No píer da Marina da Glória, durante o Rio Boat Show, que começa neste domingo, 30, a empresa Solara Yachts apresenta sua novidade de mercado: a casa flutuante Solara Boat House. Apenas oito modelos são fabricados por ano e já há lista de espera pela aquisição. Celso Antunes, sócio da marca, conversou com a coluna GENTE sobre as curiosas vantagens.

“É uma casa completa, navegável em águas abrigadas, represas e também mar. É autossustentável, dividida em dois andares. Em cima fica uma área de lazer, onde vai uma churrasqueira e uma varanda grande. Alguns usam para locar, normalmente cobram cinco mil reais a diária. Outros usam para casa de final de semana. E também há projetos para se alugar como pousada. Nosso foco é o mercado nacional, principalmente interior e litoral de São Paulo, Goiás e Sul do país. Não tem IPTU, não tem IPVA. O custo vai ser uma marina, que seria algo em torno de 2.100 reais, em média. A navegação é bem tranquila, qualquer pessoa com uma ‘arrais amador’ toca, não precisa de marinheiro”.