‘Bolsonaro enalteceu o mercado de barcos de luxo’, diz diretora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante sua gestão, Jair Bolsonaro (PL), por diversas vezes, pilotou jet-ski ou deu suas voltas em embarcações pelas baías tranquilas de Angra dos Reis, no sul-fluminense. A cada aparição, sempre rodeado de apoiadores com selfies em punho, o então presidente ajudava a promover, mesmo sem a intenção, um mercado náutico que respirava com ajuda de aparelhos desde a pandemia. O jogo virou de vez. O que se verá durante o Rio Boat Show, de 28 de abril a 5 de maio, na Marina da Glória, Rio, é um público ávido por novidades – mas também registros de selfies ao lado de um barco “dos sonhos”. Em conversa com a coluna GENTE, Thalita Cordero de Vicentini, 39 anos, diretora de eventos da Boat Show, fala das expectativas para uma movimentação em torno de 250 milhões de reais em negócios.

Que público o evento pretende atingir? Essa é a 25ª edição do evento no Rio de Janeiro. O objetivo é tentar levar as embarcações para o público que não tem oportunidade de conhecer o mercado. Temos eventos também em São Paulo, Itajaí, Foz do Iguaçu. Poderia dividir o público em categorias, a gente consegue atrair quem tem dúvidas sobre a compra de uma embarcação, em quem busca trocar a sua embarcação ou saber as tendências e o aspiracional, que são os que sonham com esse meio náutico ou só garantir uma ‘selfie’.

Qual é o perfil dos compradores de barcos de luxo? O comprador é na sua maioria masculino, mas o aval vem da mulher. Em famílias, o homem não tem o poder de decisão isolado. Por que não? Porque o barco é quase uma casa, então precisa ter o aval de outros moradores. Mas todos com poder de compra podem ser proprietários de barcos. Muitos compradores de São Paulo têm suas navegações em Angra dos Reis, por exemplo.

Como avalia o mercado hoje? O setor vem super aquecido da pandemia para cá, a gente vem em uma crescente. E o mercado passa por uma estabilidade.

Continua após a publicidade

Bolsonaro, quando presidente, ajudou a bombar o mercado utilizando embarcações em momentos de folga? Como avalia isso? No momento em que Bolsonaro presidia, ele acabou pegando o ‘boom’ do mercado náutico. Mas acredito ser uma junção de coisas. Ele sempre fez questão de se posicionar e colocar a sua bandeira no meio náutico, principalmente o jet ski, que ele gosta muito. Ele voltou o olhar para um mercado que explodiu em um momento muito delicado. Ele enalteceu a cadeia.