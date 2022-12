Ernesto Paglia é demitido depois de 43 anos na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista Ernesto Paglia, 63 anos, deixará a TV Globo no próximo sábado (31), após 43 anos na emissora. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26, por Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, em um e-mail de comunicado aos funcionários.

No texto, Kamel relembrou toda a trajetória do repórter especial na emissora. Paglia cobriu oito Copas do Mundo, greves no ABC paulista, a visita do Papa João Paulo II, as Diretas Já, entre muitos outros acontecimentos. “Depois de quase 44 anos, anuncio que Paglia encerra no dia 31/12 sua trajetória na Globo. Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós. O filho do Gerardo e da Haida; o pai do Bernardo, do Frederico e da Elisa; o marido da Sandra; o Bochecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor. E deixará um legado irretocável”, afirmou o diretor.

Em nota de resposta, Ernesto Paglia agradeceu a emissora por todos os anos. “Nesta despedida da Globo, não posso deixar de agradecer às companheiras e companheiros que tanto me ensinaram, jornalistas com quem compartilhei dias e noites de trabalho, nas Redações de todos os programas para os quais produzi. Ainda há muitas por contar. As novas tecnologias multiplicaram as telas. E acredito ainda ter muito a oferecer como jornalista, ofício que me dá enorme orgulho. Parafraseando um velho slogan, a gente se vê por aí”. Ele é casado com Sandra Annenberg e já ganhou um prêmio internacional com o Globo Repórter.