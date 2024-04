Equipe de Madonna causa alvoroço em aplicativo de ‘pegação’ no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna e sua equipe pousaram no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 29, e já estão chamando atenção. Em imagens que circulam nas redes sociais, alguns funcionários e dançarinos da Rainha do Pop estão nos aplicativos de “pegação”, como o Grindr, com a localização já atualizada na capital carioca. Todos estão hospedados no hotel Copacabana Palace, que adotou um esquema para manter a segurança do local, fechado para visitantes. Eles ocuparam 90 dos 239 quartos do hotel. A cantora está hospedada na Penthouse Suite Ocean View, acomodação que dá vista para o mar e conta com 104 metros quadrados.

https://x.com/stateoffelipe/status/1785117355955073320