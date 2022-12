Entre altos e baixos, por que Kim Kardashian se deu melhor que Kanye West

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela continua em alta. Com um novo reality show no ar e os negócios indo de vento em popa, Kim Kardashian, 42 anos, deslumbrou os seguidores ao subir as escadarias do Met Gala, em Nova York, usando o mesmíssimo e insinuante vestido com que Marilyn Monroe cantou o Parabéns pra Você mais sexy da história para o presidente John Kennedy (passando a porta de entrada, trocou por uma réplica). Detalhe que Kim só revelou recentemente: o zíper não transpôs o bumbum, apesar da perda de 8 quilos em duas semanas, e o fechamento nas costas teve de ser improvisado e disfarçado por uma estola de pele. Já o ex Kanye West, 45, autorrenomeado Ye, foi mal: entre muitas barbaridades proferidas ao longo do ano, declarou “morte aos judeus” (“Fui incompreendido”, alegou), perdeu milhões em patrocínios e se recolheu.

Publicado em VEJA de 28 de dezembro de 2022, edição nº 2821