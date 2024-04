Entenda processo que David Beckham move contra empresa fitness

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

David Beckham está processando a empresa de fitness F45, do ator Mark Wahlberg, por quebra de contrato. A ação de outubro de 2022 voltou ao holofotes esta semana, depois que os advogados fizeram uma alteração administrativa nos documentos. O ex-jogador pede um total de 18,8 milhões de dólares, cerca de 94 milhões de reais, devido a um acordo que o atleta inglês firmou com a empresa em 2020, segundo documentos judiciais obtidos pela People. Na ocasião, Beckham alegou que não recebeu a indenização que lhe era devida, e que, com a ajuda dele, a empresa se beneficiou de seu relacionamento, melhorando sua reputação. Agora, o início do julgamento está marcado para 25 de janeiro de 2025.

Fundada em 2012 na Austrália, a F45 oferece treinos de 45 minutos, completos com treinadores no estúdio, e possui mais de 2.000 academias em todo o mundo. Wahlberg comprou uma participação de 36% na empresa em 2019. “À medida que os negócios da F45 começaram a vacilar em 2022 devido à má gestão fiscal e às pressões macroeconômicas, a F45 reteve milhões de dólares em contrapartida contratualmente obrigatória”, apresenta a queixa de Beckham.