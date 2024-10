Empresário fala de igreja casamenteira no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Caito Maia, à frente da marca de óculos de sol Chilli Beans comemora a parceria com o Rock in Rio em mais um ano. A marca patrocina uma das ações mais emblemáticas do evento: a capela que promove casamentos durante todos os dias de festival. O empresário, em conversa com a coluna GENTE, faz um balanço dessas ações de ativação que já se tornaram tradição no festival.

“Uma das melhores experiências do Rock in Rio. A gente está fazendo uma loja setorizada porque fica muito lotada. Então, você consegue, de uma certa maneira, atender a pessoas sem pensar em andar pela loja, e isso está trazendo um crescimento de quase 30% nas vendas. Sobre a igreja, a gente viu que a grande sacada foi levar celebridades para casar. O mais legal é que a gente quer que ela ecoe no Rock in Rio e que fique em todas as mídias sociais. Isso está acontecendo, porque cada vez mais vemos celebridades querendo casar na igreja. Junto com isso, a gente tem um óculos gigante que passa a ser um móvel mobiliário e instagramável. E o mais legal é que as pessoas andam pelo Rock in Rio fazendo uma propaganda da empresa. Nós estamos, com certeza, tendo a melhor venda e a mais eficiente ativação que já teve até hoje”, comemora Caito.