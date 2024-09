Caio Castro abandona profissão de ator e explica nova carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No estante de uma marca para a qual foi contratado no Rock in Rio, na noite deste domingo, 22, Caio Castro, 33 anos, comentou a mudança na carreira, saindo da atuação para as pistas de Stock Car. “Eu tentei, em 2022, conciliar os dois. Não consegui, pois não dá para fazer tudo na alta performance e com excelência. Então, eu tive que optar, após quase oito anos dedicados à carreira de ator, eu segui de uma forma estruturada, calma e bem planejada, para me dedicar às pistas, um trabalho no qual venho fazendo concomitante com a carreira de ator desde 2008. Acho que agora necessitou uma atenção maior”, explicou o artista.

O piloto também falou sobre a repercussão da polêmica de “pagar ou não o jantar no date”. “Fiquei surpreso com tamanha repercussão. Na época até estávamos em uma disputa presidencial, e o povo querendo falar de uma opinião que não muda na vida de ninguém. Faz parte, estou acostumado com esses tipos de repercussão. Mas estou conseguindo pagar jantar para os meus amigos e família há bastante tempo”, brincou, comentando ainda sobre uma possível “monetização” da polêmica. “Jogaram um monte de limão e a gente fez a limonada”.