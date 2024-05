A indenização de Caio Castro por polêmica de ‘pagar ou não jantar no date’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caio Castro venceu o processo que movia contra o influenciador Paulo Roberto Cardoso de Freitas Júnior, dono do perfil Cardoso Mundo nas redes sociais, que fez um vídeo criticando a declaração do ator sobre pagar ou não a conta de um jantar em 2022. A Justiça de São Paulo condenou o podcaster a pagar 12 mil reais de indenização, além das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios. No dia 30 de abril deste ano, a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou qualquer recurso do youtuber.

“No caso destes autos, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias, gravidade e repercussão social da conduta do requerido, em cotejo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considero adequado o “quantum” indenizatório fixado pela sentença recorrida (12.000 reais). Tal importância se mostra apropriada e suficiente para repreender pedagogicamente o ofensor a não repetir o ato ilícito, compensando-se a vítima pelo prejuízo experimentado sem, contudo, gerar-lhe enriquecimento sem causa”, apresenta trecho da decisão.

Em 2022, Caio Castro disse, durante uma conversa em um podcast, que se sentia incomodado por ser “obrigado” a pagar o jantar em um encontro amoroso. Na época, Cardoso publicou um vídeo criticando as declarações de Caio. “Um cara de 30 e tantos anos, que se veste igual moleque e fala igual moleque, você vai esperar qual tipo de atitude dele? Cada dia que passa está mais difícil para você que é mulher, porque você vê homens fugindo de mínimas responsabilidades”.