Empresa que usa Fábio Jr. como garoto-propaganda dá prejuízo a noivos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A empresa de festas Blue Moon está sendo acusada por diversos casais de noivos de não honrar os contratos preestabelecidos. A empresa não cumpriu os pagamentos com casas de festas, fornecedores e cerimonialistas em locais badalados do Rio, como Villa Riso, Mansão Santa Teresa, Solar Palmeiras, Mansão Rosa, Solar Imperial, entre outros.

Toda a equipe da Blue Moon foi demitida e alega não ter recebido pagamento. Fábio Jr. era o garoto-propaganda da empresa. Uma pessoa ouvida por VEJA Gente, que está com o casamento marcado para abril do ano que vem não consegue contato com a empresa – os e-mails têm retornado e os telefones, desligados. O valor total do contrato era de 49.259,00 reais. Desse montando, já foram pagos 32.240,00 reais. “Fora os outros serviços que fechamos por fora. Dentre eles, fotografia, filmagem, DJ, músicos que cantarão na entrada do noivo e da noiva, cerimonialista, maquiadora… Tem gente que pagou tudo, casa mês que vem, e não sabe mais o que fazer. Temos tudo documentado por e-mail, mas ninguém dá retorno”, diz o noivo.