Emocionada, Madonna detalha sua dolorosa internação pela primeira vez

Bastante emocionada Madonna interrompeu um show que fez em Nova York, na segunda-feira, 29, para agradecer a sua enfermeira Marie Carrero, presente ao local. A cantora deu detalhes dos dias difíceis que passou internada, em junho, devido a uma infecção bacteriana grave, sem conseguir se mexer, ou mesmo fazer coisas básicas – como tomar banho ou ir ao banheiro sozinha. É a primeira vez que ela fala abertamente sobre o assunto.

“Vocês sabem que, no último verão, fiquei muito doente. Foi uma daquelas coisas loucas que acontecem só com quatro por cento da população. Mas é claro que iria acontecer comigo. E eu não sabia se iria sobreviver. Sim, estou aqui agora. Graças a Deus. Minha vida não vai terminar na UTI no Lenox Hill, ok? De jeito nenhum, porr*. E obrigada às pessoas maravilhosas que cuidaram de mim, todas as enfermeiras e médicos. Sem vocês eu não seria nada. Eu me ajoelho a todas as enfermeiras de Nova York. Tem uma mulher muito especial aqui nesta noite. O nome dela é Marie Carrero. Ela foi da UTI para casa comigo, cuidou de mim como se fosse minha mãe. E Marie, eu estava esperando você vir, para que pudesse cantar para você. Eu pedia para ela sair e ela me deu um botão para apertar, eu apertava a noite toda. Ela dormia em um quarto próximo ao meu, me ajudou a ir ao banheiro, quando eu não conseguia andar. As pessoas não entendem que é um milagre que eu esteja aqui agora. Eu me sinto tão abençoada. Ela sentava perto de mim na cama, eu apertava sua mão e dizia: ‘Marie, eu vou conseguir? Quanto tempo isso vai durar? Eu vou melhorar? É normal eu não conseguir me mexer? É normal que minhas pernas estejam do tamanho de um elefante? Marie, me ajude’. Ela só me dava uns tapinhas na cabeça, me olhava nos olhos e dizia: ‘Você é uma menina forte, você vai conseguir’. E eu disse: ‘Em quanto tempo?‘. E ela: ‘Você vai melhorar mais rápido que qualquer um que já cuidei’. Ela aguentou todas as minhas merdas, ficou do meu lado no chuveiro e limpava a minha bunda. Eu não estou mentindo. Obrigada, Marie. Você é uma santa e deve saber disso. Todo mundo deveria ter uma Marie em suas vidas”.