Em meio à investigação da Abin, Joice Hasselmann exibe abdômen nas redes

A ex-deputada federal Joice Hasselmann exibiu seu abdômen definido, antes de iniciar uma sessão de exercícios, em uma foto compartilhada nos stories do Instagram. “Feriado em SP é dia de treino”, escreveu ela, vestindo um top e calça rosa, nesta quinta-feira, 25, aniversário da cidade de São Paulo. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes, ao autorizar buscas da investigação da Polícia Federal contra o esquema de espionagem ilegal montado no governo de Jair Bolsonaro, detalhou as ações ilegais da Abin contra o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e Hasselmann, conhecidos desafetos do ex-presidente. Os dois foram submetidos a “vigilância” dos espiões.

“A Polícia Federal indica, também, que os investigados, sob as ordens de Alexandre Ramagem, utilizaram a ferramenta First Mile para monitoramento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, da então deputada federal Joice Hasselmann e de Roberto Bertholdo”, diz Moraes.