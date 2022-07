Em meio à crise com PSG, a promessa de Neymar que atinge planos na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Exímio aproveitador de férias, o jogador Neymar, 30 anos, não decepcionou: começou as suas em Dubai, esticou em Miami e encerrou na sua mansão em Mangaratiba, no litoral fluminense, com passagens por festas no Rio de Janeiro. Na temporada do futebol europeu que recomeça, o craque do PSG terá de lidar com a boataria em torno das negociações de seu passe — meio complicadas para quem ganha 35 milhões de euros anuais (quase 200 milhões de reais). Transferências à parte, aos 30 anos Neymar está de olho mesmo é na que pode ser sua última Copa do Mundo, em novembro, no Catar. “A promessa que fiz ao Tite é que, depois da final, a gente vai se abraçar e dizer que cumprimos o que falamos lá atrás”, diz, vislumbrando o hexa.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797