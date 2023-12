Elizabeth Savala: ‘Mulher já nasce e sente culpa, não é fácil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 69 anos, Elizabeth Savala coleciona bons papéis na TV e no teatro. Sua última novela na Globo foi Quanto Mais Vida, Melhor (2021). Em abril de 2022, seu contrato fixo foi encerrado na TV Globo. Ao fazer uma leitura sobre a escritora feminista Pagu, em recente evento literário, assim a atriz refletiu sobre os percalços sofridos pelas mulheres numa sociedade machista: “Tem gente que vem com pecado original, a mulher vem com culpa. A gente sente culpa por tudo, por abandonar filho, por trabalhar fora, por largar a casa. A gente já nasce e sente culpa, não é fácil. A maior parte de nós acredita que a gente tem que transformar o mundo, que não viemos aqui à toa, que é pra fazer todo mundo feliz. Isso significa ser artista. (…) No dia que eu morrer, quero na minha lápide: ‘Aqui vai uma mulher feliz, porque fez teatro de graça na praça’.