Efeito Madonna: os curiosos produtos à venda na onda da diva pop

O show da Madonna, marcado para este sábado, 4, promete arrastar ao menos um milhão de pessoas para as areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com a ocupação dos hotéis da região maior que 80%, e muitos turistas de toda a América Latina na cidade, a expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) é que o show movimente 293,4 milhões de reais na economia carioca. O número se reflete também em produtos diversos, criados por empresários, para marcar a passagem da diva pop. A seguir, alguns deles, enumerados pela coluna GENTE.

O Grupo Editorial Record lançou recentemente a biografia Madonna: uma vida rebelde (119,90 reais, no site da Amazon) , escrita pela jornalista Mary Gabriel . A obra com mais de 800 páginas sobre a artista, ficou disponível no Brasil às vésperas do último show da turnê comemorativa T he celebration tour no país;

A marca de camisas AV, que “nasceu” na pandemia e logo foi sucesso no Rio criando estampas de personagens com máscara de proteção da covid 19, voltou a produzir a estampa da Madonna. Criada pelo empresário Gustavo Arona, fã da cantora, a peça custa 89,90 reais e o pedido pode ser feito pelo Instagram da loja, @a.v.oficial.

O restaurante Tutto Nhoque, com unidades em Botafogo, Jardim Botânico, BarraShopping, Nova América e Plaza Shopping Niterói, preparou a Caipirinha Like a Kiss – coquetel à base de cachaça Magnífica, suco de laranja e hibisco, criado exclusivamente para o período do show da diva pop no Brasil. O drinque ficará disponível durante todo o mês de maio e custa 42 reais.

A marca Carmed, líder de vendas em hidratante labial no país, anunciou o lançamento de uma edição única e colecionável de Carmed Madonna. O produto tem aroma de cereja e embalagem temática inspirada no estilo pop e vanguardista da cantora. Serão cerca de 25 mil unidades distribuídas para os fãs durante o show.

A grife Hermes Inocencio preparou uma coleção cápsula inspirada na carreira da estrela. Conjuntos de camisa, bermuda, regatas, shorts e quimonos em crepe, algodão e microfibra com prints de shows e capas de discos da cantora. Há para todos os gostos.

O Blue Note Rio recebe, no dia 4, a festa Blue Celebration. Após a apresentação de Madonna, o clube de jazz, situado na Avenida Atlântica, se torna uma pista de dança. A programação inclui set especial com hits do universo Madonna e clássicos do pop, além de drinques exclusivos celebrando a rainha do pop. Ingresso a 140 reais.

O Otra Bar, em Copacabana, contratou DJs para fazerem um set pré-Madonna, na sexta-feira, 3, véspera do show. Entre os destaques do cardápio estão: sanduíche de polvo (40 reais), salmão Laminado (59 reais ), lula recheada (52 reais).

No clima do país que Madonna morou recentemente com os filhos, o restaurante Sardinha Taberna Portuguesa apresenta o combo pré-show da rainha do pop nas unidades de Botafogo e Barra da Tijuca. Combo para duas pessoas custa 109,90 reais. É composto por: entrada com Bolinho de alheira; prato principal Bacalhau à Brás; e de sobremesa uma mousse de chocolate. Para harmonizar, taça de vinho. A ação será realizada no próprio sábado, 4, a partir das 18h.

O Elena preparou uma semana temática para receber os fãs da cantora. Até sábado, a casa no bairro do Horto terá karaokê no banheiro e line-up inspirada na Rainha do Pop. O Cosmopolitan, drinque favorito da americana, ganha destaque na carta criada por Alex Mesquita. Além disso, na quinta e na sexta-feira, drag queens caracterizadas vão circular pela casa.