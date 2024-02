Eduardo Paes atrapalha evolução da Imperatriz em frente a jurados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Imperatriz Leopoldinense encerra a primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí tendo como objetivo a busca pelo bicampeonato. Um folião atrapalhado pode colocar tudo a perder. Trata-se do prefeito Eduarda Paes, que durante a exibição do casal de mestre-sala e porta-bandeira para uma das cabines de jurados e perante a equipe do Estandarte de Ouro atrapalhou a evolução, entrando no meio da pista para beijar o pavilhão da verde e branca de Ramos. O problema pode tirar preciosos décimos da escola do carnavalesco Leandro Vieira, com tema sobre ciganos. Eduardo passou a noite desfilando entre as agremiações, mostrando que está em ótima forma de sambista.

