Documentário com ex-amante de John Lennon pretende abalar fãs de Beatles

Yoko Ono, companheira de John Lennon, é um personagem marcante para fãs dos Beatles – ela é apontada como culpada de ser um dos pivôs do fim da banda. E é justamente o lado amoroso do vocalista que é apresentado no documentário The Lost Weekend: A Love Story. A produção estreou no Festival de Cinema de Tribeca e conta a história do turbulento caso do cantor com sua assistente May Pang. Na época, ele era dez anos mais velho que a profissional, de 23 anos, e ainda era casado com Yoko.

O filme foi adquirido pela produtora Briarcliff Entertainment e está previsto para estrear no dia 13 de outubro, semana do aniversário do cantor. “The Lost Weekend é uma história que irá ressoar profundamente em qualquer pessoa cativada pela magia de John Lennon e pelas complexidades das relações humanas”, declarou o CEO da empresa audiovisual, Tom Ortenberg. O relacionamento entre ele e a assistente durou apenas 18 meses e, segundo May, era incentivado pela esposa do cantor. “Yoko disse: ‘John e eu não estamos nos dando bem. Ele vai começar a sair com outras pessoas, acho que você vai ser boa para ele’. Yoko queria que eu fosse namorada dele para que ela pudesse controlar o relacionamento. É quase surreal. De uma maneira, Yoko se aproveitou porque eu era ingênua. Mas ela também me deu um presente. John e eu nos apaixonamos”, disse Pang, atualmente com 72 anos, ao The New York Post. O documentário também conta com depoimentos do herdeiro do ícone do rock, além de trechos comentados por Mick Jagger, Alice Cooper e Paul McCartney.

