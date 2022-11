Diretora do Flamengo faz publicação xenofóbica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado, fez uma publicação nas redes sociais na qual faz uma insinuação pejorativa aos nordestinos. O texto foi postado na segunda-feira, 31, dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

“Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome”, publicou em sua conta no Instagram.

O mesmo texto circulou em alguns grupos bolsonaristas logo após a vitória de Lula no segundo turno da eleição à presidência da República. Em outras postagens, Ângela, que é mulher do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, mostrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha aberta pela reeleição. Na terça-feira, 1, o perfil no Instagram foi fechado e tornou-se privado aos seus seguidores.

O Flamengo não se pronunciou sobre a postagem da diretora de Responsabilidade Social. Torcedores nas redes sociais repudiaram a postagem e pediram respeito aos nordestinos, torcedores e ao presidente eleito.

Angela Landim Machado, diretora de responsabilidade social do Flamengo e mulher do presidente do Flamengo. Respeite o Nordeste. Respeite os eleitores do presidente eleito do Brasil. Respeite o presidente eleito do Brasil. Respeite o Brasil. Respeite o Flamengo e seus torcedores. pic.twitter.com/BNsZLycbOj — Tauat Resende (@heytauat) November 2, 2022

Que NOJO da declaração da Ângela Machado, esposa do Landim e Diretora de RESPONSABILIDADE SOCIAL do Flamengo. Mais um ataque direto aos Nordestinos do Bonde do Leblon. QUEREMOS O AFASTAMENTO IMEDIATO. NÃO CABE ESSE TIPO DE PRECONCEITO NO C.R. FLAMENGO. pic.twitter.com/chatY146Nw — Trick Fla da Depre 🔴⚫ (@trickfladadepre) November 2, 2022