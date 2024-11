Delegado explica presente dado a Oprah Winfrey

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em complemento à matéria de mesmo título, publicada na edição nº 2889, o delegado Mauro Marcelo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, esclareceu a VEJA o significado de sua homenagem à apresentadora e jornalista Oprah Winfrey: “Quando uma personalidade pública aceita e ostenta um distintivo da polícia como presente, isso vai além de uma simples troca de cortesias. Essa ação tem o poder de emprestar prestígio e credibilidade à instituição policial, destacando a importância do trabalho que desempenha em prol da sociedade”. O delegado foi responsável pela segurança pessoal da apresentadora durante sua última passagem pelo Brasil, em abril de 2024. Naquela oportunidade, entregou um distintivo à jornalista, como forma de demonstrar apreço e estreitar os laços entre a instituição policial e uma das mulheres de maior prestígio no mundo. Com mais de 36 anos de serviço e acentuada atuação na proteção de dignatários, o delegado já havia realizado o mesmo gesto com outras personalidades notáveis, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, as atrizes Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker, além dos músicos Mick Jagger, Chris Martin e Jorge Ben Jor, entre outros.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917