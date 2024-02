Decisão do tribunal nos EUA sobre processo de abuso sexual de Steven Tyler

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Steven Tyler, de 75 anos, acusado de abusar sexualmente de uma ex-modelo duas vezes no mesmo dia em Manhattan, há quase 50 anos, teve o processo rejeitado em tribunal dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 21. Segundo o juiz que rejeitou a acusação, Jeanne Bellino, a denunciante, esperou muito para processar o vocalista do Aerosmith, e por isso o suposto crime teria prescrevido. A notícia do processo saiu em novembro de 2023, mas o caso teria acontecido em 1975. Essa não é a primeira acusação de abuso sexual contra o roqueiro. Julia Misley (antes chamada Julia Holcomb), o acusou em dezembro de 2022 de ter iniciado um relacionamento sexual com ela, em 1973, quando ela ainda tinha 16 anos. Ela disse ainda que a relação durou por mais três anos, e que chegou até a engravidar do artista, mas foi forçada a abortar. Tyler negou ambas as acusações.