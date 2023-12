Deborah Secco: ‘Talvez eu seja uma mulher mais livre que as demais’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela já falou que foi traída. Não uma ou duas vezes. Mas em “todas” as suas relações. Também diz que traiu. Todas as vezes que descobriu traição. Assumiu sua bissexualidade da mesma naturalidade com que já revelou que tem casamento aberto com o ator Hugo Moura. Deborah Secco, 44 anos, tal como em décadas passadas, continua causando. Em Elas por elas, novela das 6, interpreta Lara, que, à primeira vista, pode até parecer apenas uma dondoca. Mas além de inteligente e bem-humorada, ela sabe muito bem o que quer. E mesmo com mais de 30 anos de carreira, a atriz segue com disposição a mil para encarar a empreitada. Confira o bate-papo com a coluna.

MÃE, MULHER, ESPOSA. “É difícil (conciliar), rodando pratinhos e tentando, sem culpa também, sou o melhor que posso ser em cada lugar. Faço tudo o que posso, não tenho a menor dúvida”.

RELAÇÃO EM CASA. “É cíclico, estou há um tempo sem fazer novela, desde Salve Se Quem Puder, trabalhando mais com a internet. E aí volto a fazer novela. A gente sabe que é um ano mais complicado. Mas é isso vai administrando e sabendo que ali na frente a gente vai tirar um tempo mais intenso junto. E a gente se compensa também e a gente é exemplo também. Eu quero ser exemplo de mulher para minha filha, exemplo de mulher que se realiza, que é feliz, que faz o que quer, que é independente, que conquista sonhos”.

CRÍTICAS. “Elas não chegam em mim, porque primeiro que a pessoa que me critica, não me critica, critica uma fatia muito fina de uma Deborah que ela consome, que ela cria, que ela acha que conhece. Talvez eu seja completamente diferente do que ela pensa. São críticas sobre uma Deborah que não foi criada por mim, que não sou eu, eu sou completamente diferente dessa fatia de 15 segundos na internet. Outra coisa, a opinião das pessoas diz muito mais sobre elas do que sobre mim”.

TRAIÇÕES. “Fui traída por todas as pessoas com quem já me relacionei. Como lido? É a realidade. A gente vai indo, construindo possibilidades de ser feliz dentro disso. (Já revidei) Todas! Já falei sobre isso também, já viralizou, mas vai viralizar de novo. Porque é uma loucura, né? Falo uma coisa, dois meses depois falo a mesma coisa de novo e volta tudo. Ou realmente o que penso deve ser muito impactante”.

Continua após a publicidade

ANALISADA. “Hoje tenho menos questões sobre agradar, estou muito bem com quem sou, sou muito feliz sendo a mulher que sou. E as pessoas que me rodeiam e que me importam e que sabem quem sou, essas gostam de mim desse jeito. (Isso veio) Com análise e com um marido que compra a mulher que sou, que gosta da mulher que sou, que admira a mulher que sou”.

HUGO MOURA. “Apesar de sermos muito diferentes, a gente se admira, a gente gosta da forma que o outro é. Veio com a maternidade, com a necessidade de criar para minha filha um campo mais livre, veio da segurança financeira. A gente vai se fortalecendo e fala: ‘tudo bem, agora não preciso agradar todo mundo’. A minha existência é real, sou desse jeito. O que faço agora? Me mato? Morro porque não posso ser desse jeito? É isso, sabe? Como faz para existir do jeito que sou? Não. Se não gosta de mim, não me consome”.

CHOQUE COM AS MULHERES. “Talvez eu seja mesmo uma mulher mais livre do que as demais, ou o meu olhar para o mundo seja um olhar sem tantas amarras, sem tantas questões. Mas essa sou eu também. Durante alguns anos, tentei muito ser diferente, porque me sentia às vezes inadequada. Hoje eu penso: ‘essa sou eu’. E respeito todas as pessoas diferentes de mim”.

Continua após a publicidade