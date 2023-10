Débora Nascimento volta a comentar briga com Marina Ruy Barbosa

Débora Nascimento, 38, voltou a conversar com a imprensa, sem muita paciência, sobre os rumores do processo judicial que teria recebido de Marina Ruy Barbosa. “Já gastei a energia que eu tinha que gastar. Estou com tanto projeto acontecendo, viagens, minha filha… Acho que as pessoas perdem mais tempo com isso do que eu mesma. Não quero mais falar sobre nada disso. Tenho tanta coisa linda para falar, que não vou ficar perdendo meu tempo com energia negativa”. A declaração foi dada na abertura da 25ª edição do Festival do Rio na quinta-feira, 5, no Cine Odeon, no Centro do Rio de Janeiro. A atriz estreia nos próximos dias a série How to be a Carioca, no Start+, que propõe um guia prático de sobrevivência para quem deseja conhecer a cidade. A paulista interpreta uma “típica carioca, que joga futevôlei e é bronzeada”, como explicou Débora, antes de dar as costas e entrar na sessão. Vai entender…