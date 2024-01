De banho de lama a romance: perrengues e delícias de famosos no réveillon

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na praia de Copacabana, no Rio, para um dos shows da virada, Luisa Sonza deu adeus a 2023 cantando para cerca de 2 milhões de pessoas. Depois, se divertiu com amigos num hotel. De look ousado, é claro: vestido cinza com recortes nas laterais que entregou a cor da calcinha escolhida para o Réveillon – vermelha, repleta de significados após um ano tumultuado na vida pessoal.

Em Baixio, novo destino badalado no norte da Bahia, Glenda Kozlowski assumiu novo romance. O arquiteto e urbanista Marcelo Wendel, sócio-diretor da HUS Arquitetura, esteve com a apresentadora no “Reveillon dos Quereres”. No mesmo local, Paloma Bernardi aproveitou as lagoas paradisíacas para fazer um passeio de barco e tomar banho com lama dos manguezais. Na noite da virada, famosos curtiram shows de Os Gilson e da DJ Paty de Jesus. Isis Valverde preferiu outro destino baiano, a badalada Caraíva, no sul do estado. Com a mãe, Rosalba Nable, a atriz festejou seu primeiro réveillon namorando Marcus Buaiz. Chegaram até a fazer uma foto clássica em frente a uma casa no centro do vilarejo.

Mais óbvio foi o destino escolhido por Fernanda Paes Leme, grávida da primeira filha. Esteve em Noronha na companhia do noivo, Victor Sampaio. “Último dia do ano e a gente veio parar onde nossa história (re)começou. Um último mergulho cheio de significados. Estamos muito preenchidos e estar aqui é muito especial pra gente”, disse ela numa rede social. Foi em sua fazenda no interior de São Paulo, que Ana Maria Braga aproveitou a folga do primeiro dia do ano. De chapéu dentro da piscina. “Ano Novo, o sol está lindo por aqui. É dia de renovar as esperanças e as energias. Nada como uma boa água, fria, pelo menos por aqui”, disse a apresentadora do Mais Você.

Os últimos dias de 2023 foram de perrengue para Alok, depois que um de seus drones caiu na cabeça de uma fã em sua apresentação em Jurerê Internacional (SC). A jovem nada sofreu, segundo ele, mas o incidente causou tensão em sua equipe. Já Neymar aproveitou o último dia do ano para aprontar um novo visual ao lado do seu filho mais velho, Davi Lucca: decidiram descolorir o cabelo em casa, em São Paulo.