Como uma foto de Claudia Raia suscitou debate sobre ‘doenças da beleza’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após publicar nas redes sociais uma foto de biquíni (veja abaixo a imagem) descansando no mar, Claudia Raia, 56, se viu em meio a uma enxurrada de críticas. Junto a essa “inocente” imagem, ela também publicou a de outras celebridades na praia, como Nicole Kidman, Julia Roberts e Sharon Stone – todas com roupas de banho, exibindo corpos magros. Mãe de Luca, de 3 meses, Claudia foi criticada justamente por exaltar um padrão físico pós-maternidade, na fase do puerpério, que não condiz com a realidade da maioria das mulheres. A psicóloga Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza, da PUC-Rio, conversou com a coluna sobre as problemáticas do tema.

“Dois aspectos me chamam a atenção: a idade das mulheres que ela posta e a magreza excessiva. A questão é que se tenha juventude e magreza como valores máximos, representações do sucesso, sobretudo associando historicamente mulheres à beleza do próprio corpo. Claudia ainda reforça um outro estereótipo, que é a questão do corpo de classe: uma mulher de classe privilegiada, que tem tempo e dinheiro, ou seja, privilégios para poder investir nesse corpo. Esse corpo é para poucos. Assim como o ideal estético. O fato de você poder bancar um corpo desse não é para qualquer uma. Subliminarmente, ela está dizendo que a gravidez não é justificativa, nem tampouco a velhice, para qualquer relaxamento do corpo. É problemático porque, em nome disso, uma quantidade massiva de mulheres, sobretudo jovens, adoecem agudamente.”

Vale ressaltar também que, do mesmo modo, a atriz recebeu apoio de seguidoras que entendem sua exposição como um acalento a quem quer recuperar sua forma física após a maternidade. Procurada para falar da polêmica, Claudia ainda não se manifestou.

Continua após a publicidade

Siga