Como será o primeiro dia de trabalho de Michelle Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Está marcado oficialmente para esta quarta-feira, 1, o início do trabalho de Michelle Bolsonaro como presidente da ala feminina do PL. Ela dará expediente numa sala montada no andar logo acima da sede do partido em Brasília, e terá como função agregar discussões que fomentem pautas para as mulheres. A ex-primeira-dama vai receber salário mensal de 39,2 mil reais. Há duas semanas, ela fez publiposts numa rede social anunciando produtos de cosmética.

Michelle retornou ao Brasil após deixar Jair Bolsonaro na Flórida e já abre uma discussão sobre a possibilidade de ser candidata à presidência em 2026. É no mínimo curiosa a atuação da ex-primeira-dama no vácuo político deixado pelo bolsonarismo. De olho nestes movimentos, aliados e os filhos de Bolsonaro acompanham a tudo de perto. Os filhos, aliás, torcem o nariz para essa animação de Michelle com os palanques. Michelle concluiu os estudos em escola pública e, sem curso superior, trabalhou como secretária parlamentar entre 2004 e 2008 na Câmara dos Deputados, onde conheceu seu então futuro marido.