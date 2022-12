O longo mal-estar que perdura na casa de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não convide Michelle Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro para o mesmo jantar. Eles não se falam há meses. O mal-estar vem de longe. Desde que Michelle estava irredutível a subir nos palanques do marido, na tentativa de atrair o voto feminino no auge da campanha eleitoral – o que irritou demais Carlos. Quando o presidente e a primeira-dama deixaram de se seguir nas redes, comentam interlocutores próximos, houve “dedos digitais” de Carlos, que pilota os perfis do pai. Carlos é conhecido como o mais ciumento dos irmãos. Ainda agora, com o fim do mandato de Bolsonaro, uma cena que fica para a história é a dele pegando carona no holls-royce no dia da posse, há quatro longos anos. Vale também registrar que, nestes tempos de silêncio pós-derrota nas urnas, o casal Bolsonaro recebe com frequência em casa visitas de Eduardo e Flávio. Carlos, poucas, pouquíssimas vezes.