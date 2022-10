Bolsonaro e Michelle param de se seguir após resultado de eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após derrota nas urnas no último domingo, 30, que elegeu o candidato Luiz Inácio Lula da Silva como 38° presidente do país, parece que as coisas não vão bem para o atual mandatário, que passará a faixa no dia 1° de janeiro de 2023. Ainda não se sabe o motivo que fez o casal presidencial deixar de seguir um ao outro na rede social Instagram, na madrugada deste segunda-feira, 31, mas, pelo comportamento intempestivo de Jair Bolsonaro (PL), não se pode duvidar de nada. O marido não foi o único a receber unfollow: a primeira-dama também deixou de seguir Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, segundo filho do chefe do Executivo.

Desde antes da apuração dos votos, eles não foram vistos juntos. Michelle Bolsonaro foi uma das figuras que mais se movimentaram politicamente em apoio ao marido, no segundo turno do pleito. Ela circulou o país tentando conquistar votos entre católicos e mulheres, grupos em que o atual presidente apresentou desvantagem, além de buscar reforçar votos entre os evangélicos, grupo que a campanha petista fez intenso esforço para cooptar.