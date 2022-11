Como será comemorado o centenário da bailarina Tatiana Leskova

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como a própria Tatiana Leskova afirmou certa vez, “os russos não me consideram russa, os franceses não me consideram francesa e os brasileiros não me consideram brasileira. Então, sou bailarina”. A Cia de Ballet Dalal Achcar homenageará o centenário da bailarina, professora, remontadora e coreógrafa internacionalmente conhecida e respeitada, agradecendo publicamente ao seu trabalho e dedicação na construção de um balé profissional no Brasil.

Dalal Achcar dedicará um espetáculo do Conto de Natal, em cartaz no Teatro Riachuelo Rio, à celebração do aniversário de 100 anos de Tatiana Leskova, com a presença da mestra. “O respeito à memória e à história são muito importantes. Essa noite será uma celebração, um acontecimento! Trata-se de um ícone da dança no Brasil. São raras essas pessoas. E é raro alguém fazer 100 anos lúcida e atuante” afirma Dalal Achcar, um dos nomes mais importantes da dança no país na atualidade.