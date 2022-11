Como Roberto Carlos soube da morte do amigo Erasmo Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Carlos soube da morte de Erasmo Carlos por telefone. Uma pessoa da família de Erasmo ligou para o cantor assim que foi confirmado o falecimento, na manhã desta terça-feira, 22. Antes mesmo da imprensa começar a noticiar, Roberto já estava informado. Ficou muito triste pela perda do amigo, mas já estava informado do seu quadro de saúde complicado.

Roberto estava em casa, na Urca, no Rio. Segundo sua assessoria de imprensa, ele vai manter a agenda de shows. No dia 29, ele tem gravação do Especial de final de ano da TV Globo, no Rio. No dia 3 do próximo mês, show aberto ao público na cidade. E no dia 9 de dezembro, show no interior de São Paulo.

Erasmo compôs mais de 500 canções com o amigo.