Como máscaras de Covid agora ajudam celebridades contra assédio de fãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes usada como proteção contra a pandemia de Covid-19, agora com o fim das restrições sanitárias as máscaras ganharam outra finalidade. Várias celebridades continuam a usar o acessório ao sair às ruas, ir ao cinema ou numa simples ida ao shopping. Assim continuam a caminhar tranquilamente entre os anônimos, sem precisar parar para fotos. A coluna “coleciona” muitos exemplos. Dia desses Rodrigo Santoro assim estava num voo – era o único de máscara a perambular pelo aeroporto. Bruna Marquezine foi ao cinema na quarta-feira, 26, com o rosto coberto por uma máscara hospitalar para que não a reconhecessem na fila de Barbie. Marina Ruy Barbosa sempre vai às compras sem precisar mostrar o sorriso à toa por aí… No exterior, Leonardo DiCaprio quase passa despercebido dos paparazzi, devidamente “protegido”. O problema é que o disfarce já está manjado entre os fãs. Ou seja, tem chamado mais atenção do que protegido contra o assédio. Está todo mundo de olho.

Siga