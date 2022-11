Como mãe de Roger Flores quebrou regra e pegou na taça da Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O sonho de todo jogador profissional é um dia ter a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. O comentarista Roger Flores, que está no Catar a caminho de sua terceira cobertura do evento pela Globo, tem uma história curiosa. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal, disputou os Jogos Olímpicos de Sidney, na Austrália, em 2000, mas nunca chegou perto da taça oficial da Copa. Mas na família, há quem fez isso: a mãe do ex-jogador conseguiu realizar a façanha de tocar e até tirar foto com o objeto mais desejado por 99,9% dos jogadores do planeta. Geuse Galera foi comissária de bordo do voo que trouxe de volta do Japão a delegação pentacampeã do mundo, em 2002.

“Na taça oficial da Copa do Mundo poucas as pessoas que podem tocar. Em teoria, só quem foi campeão mundial. Mas a minha mãe foi escalada para fazer o voo de volta da seleção brasileira do Japão e veio com a taça no avião. Tirou até foto com ela. Então olhando essa réplica me lembra ela. Eu não pude tocar, era o meu objeto de desejo disputar uma Copa do Mundo. Na época eu já era um jogador, mas não consegui disputar a Copa. Minha mãe me representou”, conta o comentarista, que aproveitou para fazer uma brincadeira diante da réplica. “Ela é dourada e tem detalhes em verde. Talvez por isso tenha vindo mais vezes ao Brasil”.

Roger estará na transmissão da TV Globo do jogo de abertura da Copa do Mundo, entre Catar e Equador, que acontece neste domingo, às 13h. Luis Roberto narra a partida, que também terá Caio Ribeiro nos comentários.