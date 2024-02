Como astros americanos foram reunidos no clipe ‘We Are the World’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A história da música We Are the World é o tema do documentário A Noite que Mudou o Pop, disponível na Netflix. A gravação da canção durou uma madrugada inteira de 1985, até 8 da manhã, e marcou a cultura pop. O projeto USA for Africa, criado naquele ano para arrecadar fundos para combater a fome no continente africano, gerou a música e o clipe, um hit global instantâneo, fruto do engajamento dos artistas, trabalho coletivo e psicologia. A música arrecadou o equivalente hoje a 160 milhões de dólares e virou referência para projetos artísticos com causas humanitárias a partir dali.

Escrita por Lionel Richie e Michael Jackson, o ‘ jingle’ foi cantado por quarenta e sete das maiores estrelas dos Estados Unidos. Entre elas: Billy Joel, Tina Turner, Stevie Wonder, Huey Lewis, Ray Charles, Dionne Warwick, Willie Nelson, Bob Dylan, Paul Simon e outros. Tudo possível pelo American Music Awards, premiação da música que aconteceria no dia 28 de janeiro de 1985, em Los Angeles. A ideia era arrastar o máximo de astros possível para o estúdio depois do evento; e funcionou.