Como a Globo vai enfrentar a ‘fome’ da concorrência no streaming

Atores, atrizes, apresentadores e executivos da TV Globo foram convocados para apresentar, durante a Rio2C, as novidades da programação em todas as telas, seja na TV aberta ou no streaming. É uma forma de mostrar o poderio da empresa, diante da “fome” que outras empresas, todas de streaming, vêm tendo no mercado nacional. Como destaque, o remake de Renascer em 2024, e documentários de Xuxa e Sócrates. Confira a relação das produções:

TELEDRAMATURGIA. Tony Ramos e Bárbara Reis, protagonistas da próxima novela das 9, Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, que estreia em maio, já anunciaram a sucessora: o remake de Renascer, para o ano que vem. Além disso, a emissora trabalha na produção de Guerreiros do Sol, assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes e com estreia prevista no Globoplay em 2024.

REALITY. Fátima Bernardes e Ivete Sangalo deram as novidades entre os realities: Let Love, programa sobre relacionamentos comandado por Sabrina Sato e João Vicente, que estreia no segundo semestre no Multishow e no Globoplay. Haverá também nova temporada de No Limite, que estreia em julho na TV Globo, dessa vez gravado na Amazônia. Outros dois produtos no mesmo ramo: Túnel do Amor, no Multishow e no Globoplay, com nova apresentadora: Ana Clara; e The Taste Brasil, no GNT e Globoplay, com lançamento no segundo semestre.

DOCUMENTÁRIOS. Pedro Bial e Rafael Portugal apresentaram as novidades em documentários: Vale dos Isolados: O Assassinato de Dom e Bruno, uma série dirigida por Sonia Bridi, com estreia prevista para junho; Xuxa, O Documentário, série documental em cinco episódios com direção de Pedro Bial e lançamento em julho; Sócrates Brasileiro, sobre o ex-jogador de futebol para 2024; e a volta do Linha Direta no dia 4 de maio. Além disso, foram anunciadas Raul Seixas: Metamorfose Ambulante, com previsão para 2025. Betinho: no Fio da Navalha, sobre o criador de um dos maiores movimentos de solidariedade do Brasil, a Ação da Cidadania, e estreia no Globoplay em novembro.

SÉRIES. Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch comandaram a apresentação das séries, com destaque para o lançamento de Os Outros, ficção do Globoplay; e Justiça 2, que terá cenas gravadas em Ceilândia, no Distrito Federal; além da segunda temporada de Encantado’s, antes da estreia da primeira em 2 de maio na TV Globo. Silvio Guindane é o diretor de Verônika, nova série do Globoplay. E, por fim, Vicky e a Musa, musical que celebra o poder da transformação da arte.

Confira vídeos da cobertura do Rio2C:

