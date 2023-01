Com Brad Pitt, Margot Robbie causou na estreia de ‘Babilônia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um espetáculo de estonteante beleza, a australiana Margot Robbie tirou o fôlego da plateia na estreia do filme Babilônia (leia a reportagem na pág. 84), em Londres, usando um Valentino vermelho com intrigante capa na frente — e costas inteiramente de fora. Para ressaltar o visual deslumbrante, Margot, 32, economizou nas joias (nada além de um discreto anel) e na roupa de baixo, ao que tudo indica inexistente, mas esbanjou na companhia: Brad Pitt, 59, seu parceiro em Babilônia e outro expoente no quesito formosura. No filme, sobre os excessos da era de ouro de Hollywood, Margot beija quinze pessoas, entre elas Pitt, em uma cena que ela afirmou ter improvisado. “Imagina se eu ia perder a chance de dar um beijo nele”, disse em uma entrevista.

Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825