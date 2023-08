Claudio Heinrich, ex-paquito de Xuxa, diz por que não viu documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Testando os limites do corpo no meio da floresta amazônica no reality No Limite, Claudio Heinrich, 50, em nada lembra o jovem paquito do Xou da Xuxa, quando, aos 15 anos, despontou na carreira. O ator deixou de vez a disputa do programa de provas de resistências físicas no episódio de terça-feira, 8. Ficam as experiências de sobrevivência e as descobertas de abstinência que passou. Em conversa com a coluna, ele fala sobre o programa e o tempo como assistente de palco de Xuxa.

Você já disse que um dos piores momentos no No Limite foi uma alucinação de fome. Já tinha vivido algo parecido? O que aconteceu lá foi a questão de não ter nada para me distrair, tinha que ser 100% focado no jogo. Uma história curiosa é que eu achava que ia sofrer muito em relação à abstinência de chocolate, mas foi uma surpresa ao contrário, não senti tanta necessidade do chocolate, me fez até bem. Uma surpresa ruim foi a dependência de café, realmente sofri abstinência.

Depois da participação em No Limite, voltaria às novelas? As pessoas acham que quando comecei a dar aula de jiu-jítsu, larguei a carreira de ator. Desde 2014 não faço novelas, mas sempre conciliei os trabalhos de ator com essa minha outra atividade. Venho fazendo trabalhos que não me geraram tanta evidência igual Malhação ou Uga Uga, mas não deixei a carreira. Estou morrendo de saudade de fazer novela e agora é um bom momento para voltar. Me dá saudade.

O que significa esta nova fase, aos 50 anos? Participar do No Limite marcou a minha carreira e a vida pessoal. Não sei se participaria de outro reality, mas nunca digo nunca, né? Acho que estou em mais uma nova fase, talvez por conta da idade. Agora consigo pegar um personagem mais maduro. Mais novo era aquela história do “galã”.

O início da sua carreira foi como paquito. Como era a relação com Xuxa e Marlene nos bastidores? Eu devo muito a Xuxa e a Marlene. Tive a oportunidade de participar dos filmes da Xuxa, foi um aprendizado enorme. A relação era excelente, a gente passava muito tempo juntos. E a Xuxa não tem nem comentários, né? Ela simplesmente parava o Rio, o Brasil, o mundo, para onde quer que fosse, sempre bem-humorada, tratando todo mundo bem, divertida… Uma pessoa maravilhosa. Sem dúvida, não teria melhor começo para a carreira.

O documentário de Xuxa no Globoplay deu o que falar sobre a relação com a ex-empresária. Qual a sua visão sobre a história? Esse documentário está sendo muito bem comentado, com muita repercussão, mas confesso que por conta do No Limite ainda não consegui assistir.

