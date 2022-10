Claudia Raia revela nome de filho com Jarbas Homem de Melo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 10 out 2022, 14h59 - Publicado em 10 out 2022, 14h58

Por Valmir Moratelli Atualizado em 10 out 2022, 14h59 - Publicado em 10 out 2022, 14h58

Depois de Enzo e Sophia, filhos que teve com Edson Celulari, Claudia Raia divulgou que o bebê que espera do atual marido, o ator Jarbas Homem de Melo, se chamará Luca. Mais uma referência a nomes italianos. Aliás, a divulgação do nome foi bastante aguardada desde que ela revelou estar grávida, aos 55 anos. A atriz contou a novidade ao vivo no Mais você desta segunda-feira, 10, em um chá revelação para os telespectadores.