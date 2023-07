Claudia Raia é criticada ao usar expressão capacitista na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Raia, acompanhada do marido Jarbas Homem de Melo, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira, 4. Ela estava relatando momentos da gravidez do pequeno Luca, quando usou um termo capacitista. A atriz falou sobre o crescimento do bebê de cinco meses, quando utilizou o termo “retardados” para se referir a eles dois, pais corujas do filho. “Reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder. […] A gente parece um bando de retardado”, falou. A expressão, apesar de ter passado sem correções no ‘ao vivo’, é pejorativa, já que é utilizada de forma ofensiva contra pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Que feio…

Siga