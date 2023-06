Ciro Bottini detalha ‘puxada de tapete’ de Faustão

Ex-diretor do Faustão na TV Globo, Alberto Luchetti, em recente entrevista a VEJA, comentou sobre pedido que o apresentou fez às instâncias superiores da emissora para que tirassem Ciro Bottini do ar. Contratado em 2002, pouco antes da Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul, Bottini realizaria inserções de publicidade ao longo da programação, chamadas de Show de Gols – o que incluía participação no Domingão do Faustão. O Show de Gols, que logo se tornou um case de sucesso da época, consistia em sorteios de carros e outros prêmios a partir da compra de um talão encartado em revistas. Procurado pela coluna, Bottini, que hoje é palestrante de vendas, conta pela primeira vez o episódio em que teria sido demitido a mando de Faustão.

“Eu não guardo ressentimentos daquele episódio. Nunca toquei nesse assunto, mas já que veio à tona agora com o Lucchetti, vou falar. O Aloyzio Legey, diretor do setor de shows da Globo, me ligou para fazer um convite. Eu estava no Shoptime. Queria que eu comandasse o sorteio de automóveis do Show de Gols. Ele não queria o Fausto naquele projeto, não sei o motivo. Disse que eu era uma pessoa animada, entraria ao vivo no programa dele aos domingos para fazer o sorteio, então topei. O pessoal da Globo me dizia que estava vendendo cupom à beça. Eu via um futuro lá dentro. Mas do nada a postura do departamento comercial foi mudando comigo, as inserções foram diminuindo, senti um clima estranho no ar. Certo dia, quando cheguei e fui para o camarim, me preparando para entrar no ar, o Legey e uma pessoa do (setor) comercial entraram: ‘Sinto muito, você está fora’. Na época ninguém me explicou o motivo. Mas depois eu soube sim que houve uma pressão do Faustão para que eu saísse e ele entrasse. Não sei se é ego, (vontade de mais) faturamento ou se sentiu ameaçado. Porque o programa não estava indo bem de audiência. Quando recebi a notícia, foi um trauma, uma puxada de tapete tão violenta, covarde… Minha esposa estava grávida, ela ficou mal”.