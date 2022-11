Christiane Pelajo pede demissão da Globo; saiba o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Christiane Pelajo, apresentadora do Conexão GloboNews, anunciou a sua saída da emissora na manhã desta sexta-feira, 4, por meio de um comunicado enviado à equipe e, em seguida, publicado em suas redes sociais. Segundo ela indica na mensagem, talvez pudesse estar insatisfeita com a falta de novos desafios. Diz “Não consigo ficar parada” – mesmo tendo ficado 26 anos na Globo. Confira o comunicado:

“A vida é feita de movimentos e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente! Ganhei prêmios! Viajei para vários países para participar de grandes coberturas. Gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras. Foram quase 3 décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço! Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais!”, iniciou ela no comunicado