Cher é acusada de contratar homens para sequestrar o próprio filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-nora de Cher, Marieangela King, acusou a cantora de ter contratado quatro homens para sequestrar o próprio filho, Elijah Blue Allman, de um hotel em Nova York. A acusação foi feita no Tribunal de Los Angeles em dezembro de 2022, e divulgada recentemente como parte do processo de divórcio em andamento do casal, movido por Allman – um ano antes do suposto sequestro – em novembro de 2021. Em seu relato, a ex-nora diz que Elijah, o filho mais novo de Cher, estava em Nova York quando quatro homens invadiram seu quarto de hotel. Na ocasião, em 2022, ela estava tentando uma reaproximação com ele. Eles teriam passado 12 dias sozinhos em Nova York antes de seu aniversário, em 30 de novembro, quando o sequestro teria acontecido.

“Não tenho conhecimento do paradeiro ou do bem-estar do meu marido. Estou muito preocupada com ele. Um dos quatro homens que o levaram me disse que eles foram contratados pela mãe dele. Desde agosto de 2022, fui informada de que não tenho permissão para ver ou falar com [Allman], que está atualmente confinado em uma unidade de tratamento que não foi revelada para mim. Também me disseram que [Allman] não tem acesso ao seu telefone. Entendo os esforços de sua família para garantir que ele esteja bem e quero o que é melhor para meu marido”, relatou ela na época. Ainda segundo a publicação, Cher estava tentando colocar o filho em uma reabilitação, e não aprovava sua relação com Marieangela.

Siga