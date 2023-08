Cauã Reymond causa mal-estar nos bastidores de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recentemente Cauã Reymond fez telespectadores suspirarem com cenas quentes em Terra e Paixão. Mas nos bastidores, o que se comenta, é que o ator anda fazendo a equipe técnica bufar… de desespero. A coluna soube por fontes da produção da novela, que o jeito autoritário do ator tem irritado muita gente. Há cerca de dois meses, ele chegou a bater boca com um dos diretores da novela de Walcyr Carrasco, a ponto de ofendê-lo na frente de outros no estúdio. O quiproquó foi confirmado por mais de uma pessoa. Tudo porque o galã não queria repetir uma cena, que julgava ter sido satisfatória. Cauã teria levantado a voz e falado que o diretor, querido por todo o elenco, é “iniciante” e “inexperiente”. A turma do deixa-disso precisou entrar em cena para apaziguar os ânimos. O clima pesou, a cena não foi refeita e o diretor tem evitado dirigi-lo desde então. O rapaz faz parte do time de Luiz Henrique Rios, diretor artístico da trama. Para piorar, Cauã já ganhou a fama de “atrasado” no set. Está sempre chegando depois do horário, o que ajuda a piorar o humor em relação a ele. Xii…